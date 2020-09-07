Kullan-at biletlerde 2 biniş 10 lira oldu

Kahramankart’ı olmadan toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilerin biniş sayısında azalmaya neden olan uygulama ile ilgili olarak KMBB Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada: “Kent Merkezimizde toplu taşıma hizmetinde kullanılan ve 16.01.2020 tarih ve 2020/01-02 sayılı UKOME kararı ile kullan-at bilet fiyatı 2 biniş 10 TL olarak düzenlenmiştir. Kullan-at biletler genelde şehrimize dışarıdan gelen Kahramankart’ı olmayan vatandaşların bilet temini sağlamak, dolum yapamayan veya yetersiz bakiye yüzünden biniş yapamayacak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla otobüslerde, bayilerde ve kişiselleştirme işlem merkezlerinde satılan, yurt dışından temin edilen bilet tipidir” denildi.

Biniş sayısının düşürülmesinin ‘güncelleme’ olarak nitelendirildiği açıklamada, “Son günlerde vatandaşlarımız Kahramankart yerine bu bilet tipine rağbet ettiği görülmüştür. Kullan-at biletlerin yurtdışından temin edilme güçlüğü, otobüs içinde satıldığından şoför-nakit para ilişkisinin devam etmesi sakıncalarından dolayı sürdürebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması noktasında kullan-at biletin satışının dengelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple sadece kullan-at bilet fiyatında güncelleme yapılmıştır.

Bahse konu kullan-at biletler sadece alternatif bir biniş aracı olup, bunun yanında Büyükşehir Belediyemizin geliştirmiş olduğu temassız kredi kartı ile biniş, NFC teknoloji ile biniş, tüm telefon operatörlerinden Kahramankart’a SMS yöntemi ile bakiye yükleme ve İnternet üzerinden dolum yapma hizmeti vatandaşlarımıza bilete/doluma ulaşma noktasında ayrıca sunulmuştur. Kahramankart ile yapılan binişlerde tam ücret 2.8 TL, indirimli (öğrenci) 1.80 TL olup, herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın daha ekonomik olan Kahramankart’ları kullanması yönünde hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.

Kullan-at bilet uygulaması sadece Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine özel bir uygulama olmayıp diğer Büyükşehirlerde de kartların temini ve maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla benzer uygulamalar yapılmaktadır” denilerek bilgi verildi.