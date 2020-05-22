‘Küfürlü konuşmayın aile var’ diye uyardığı kişiler tarafından bıçaklandı

Elbistan’da ‘Yüksek sesle ve küfürlü konuşmayın’ diye uyardığı kişiler tarafından bıçaklanan börek salonu işletmecisi ile onları ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı.

Olay, Güneşli Mahallesi Bosna Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, İ.K. isimli kahvaltı ve börek salonu işletmecisi, dükkanının önünde yüksek sesle ve küfürlü konuşan kimliği belirsiz kişileri, ‘İçeride aile var; yüksek sesle ve küfürlü konuşmayın’ diyerek uyardı. Bu kişiler ile İ.K. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda börek salonu işletmecisi İ.K. ile olaya müdahale etmek isteyen E.E. isimli şahıs bıçak darbeleri ile yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Olay ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.