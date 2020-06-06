Küçükbaş hayvan hırsızları suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayından bu güne 11 ağıldan toplam 56 koyun çalan hırsızları takibe aldı. Fark edilmemek için girdikleri ağıllardan az sayıda koyunu çalan hırsızların taktiğini çözen jandarma ekipleri, Afşin ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınla çaldıkları koyunu anlaştıkları kasaplara satan zanlıları suçüstü yakaladı.

Adliyeye getirilen zanlılardan ikisi adli kontrol şartı ile biri de ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Ele geçirilen 5 koyun ise hayvan sahiplerine teslim edildi.