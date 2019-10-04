banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küçük öğrencilerden Başsavcı Ormancı’ya teşekkür ziyareti

Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu’nun anasınıfı öğrencileri, okullarının boyanıp çevre temizliğinin yapılmasındaki desteklerinden dolayı Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Küçük öğrencilerden Başsavcı Ormancı’ya teşekkür ziyareti
banner143

Küçük öğrenciler, ziyarette Başsavcı Ormancı’ya kendi yaptıkları Türkiye haritasını hediye ettiler.

Elbistan’da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, geçtiğimiz günlerde Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu’nu boyayarak çevre temizliği yapmıştı. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle okullarına ilk adımını atan anasınıfı öğrencileri, okullarındaki bu çalışmadaki katkıları ve destekleri için Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’yı ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Başsavcı Ormancı, Okul Müdürü Mesut Erden ve Mahalle Muhtarı Hayrettin Genç’le birlikte gelen küçük öğrencileri makamında ağırladıktan sonra adliyedeki birimleri gezdirdi.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, geleceğimizin emaneti olan çocukların eğitim yuvalarını güzelleştirmeyi ve onların daha iyi şartlarda eğitim almalarını amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başsavcı Ormancı, “İlçemizde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, okullarımızda boya badana ve temizlik faaliyetleri yapıyorlar. Bu çerçevede birçok okulumuzda çalışmalarımız oldu. Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu da bu okullarımızdan biriydi. Onlar için daha güzel bir eğitim yuvası hazırlamak istemiştik. Onlar da bu çabamıza karşılık teşekkür etmek için bizleri ziyarete geldiler.  Onların en iyi okullarda en iyi eğitimi almaları için çaba gösteriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için bunu en büyük görev sayıyoruz. Bizleri ziyaret ettikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.