Küçük öğrencilerden Başsavcı Ormancı’ya teşekkür ziyareti

Küçük öğrenciler, ziyarette Başsavcı Ormancı’ya kendi yaptıkları Türkiye haritasını hediye ettiler.

Elbistan’da denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, geçtiğimiz günlerde Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu’nu boyayarak çevre temizliği yapmıştı. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle okullarına ilk adımını atan anasınıfı öğrencileri, okullarındaki bu çalışmadaki katkıları ve destekleri için Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’yı ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Başsavcı Ormancı, Okul Müdürü Mesut Erden ve Mahalle Muhtarı Hayrettin Genç’le birlikte gelen küçük öğrencileri makamında ağırladıktan sonra adliyedeki birimleri gezdirdi.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, geleceğimizin emaneti olan çocukların eğitim yuvalarını güzelleştirmeyi ve onların daha iyi şartlarda eğitim almalarını amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başsavcı Ormancı, “İlçemizde denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma zorunluluğu bulunan yükümlüler, okullarımızda boya badana ve temizlik faaliyetleri yapıyorlar. Bu çerçevede birçok okulumuzda çalışmalarımız oldu. Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlkokulu da bu okullarımızdan biriydi. Onlar için daha güzel bir eğitim yuvası hazırlamak istemiştik. Onlar da bu çabamıza karşılık teşekkür etmek için bizleri ziyarete geldiler. Onların en iyi okullarda en iyi eğitimi almaları için çaba gösteriyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için bunu en büyük görev sayıyoruz. Bizleri ziyaret ettikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.







