Küçük çocuk, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

28 Eylül 2019 tarihinde Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde B. İ.’nin kullandığı 46 VE 978 plakalı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Faik Furkan Tel (5), ilk müdahalesi Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. 9 gündür yoğun bakımda tutulan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tel’in cenazesi, Elbistan’a getirilerek Akbayır Mahallesi’nde toprağa verildi.