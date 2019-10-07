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Küçük çocuk, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elbistan’da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük çocuk, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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28 Eylül 2019 tarihinde Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde B. İ.’nin kullandığı 46 VE 978 plakalı otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Faik Furkan Tel (5), ilk müdahalesi Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. 9 gündür yoğun bakımda tutulan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tel’in cenazesi, Elbistan’a getirilerek Akbayır Mahallesi’nde toprağa verildi.

 


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Nevşehirli 10 saat önce

Allah rahmet eylesin rabbim ailesine sabır versin. Bu kazalara da Bi dur denilsin artık büyük kalabalık şehirlerde bu kadar çok kaza olmuyor elbistanda günlük 3.5 tane garanti suçsuz günahsız canlar melek olup gidiyor arkada gözü yaşlı anneler babalar eşler çocuklar kalıyor

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Cuma Kılınç 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah acılı ailesine sabır ihsan eylesin

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Zubeyde 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun küçük yavrunun

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musa yıldıray 10 saat önce

yazık canım benim ya Allah sabırlar versin ailesine

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10 saat önce

Bu masum cocuga carpanlarin akibeti nolucak acaba ölen öldüğü ylemi kalicak.yazik anacina yazik.Allah sabirlar versin

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Adem kancı 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 8 saat önce

Küçük yavruya Rabbim rahmet eylesin.

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