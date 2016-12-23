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Küçük çocuğun kibritle oyunu kötü bitti

Elbistan’da 4 yaşındaki bir çocuğun evde kibritle oynadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Küçük çocuğun kibritle oyunu kötü bitti

Elbistan’da 4 yaşındaki bir çocuğun evde kibritle oynadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın esnasında alevlerden son anda kurtulan anne ve çocuğu ise şoka girdi. Anne ve çocuğu, komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Yangın olayı, Kümbet Mahallesi’nde öğle saatlerinde, Kümbet Caddesi ile Manas Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yer alan 2 katlı evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, diğer 2 çocuğunu okula gönderen anne Dilek K., 4 yaşındaki oğlu Sercan’la birlikte evde tek kaldı. Kendisi ev işleri ile ilgilendiği sırada küçük S., bulduğu kibritle oynamaya başladı. Ateş alan kibrit, odadaki kumaş ev eşyalarını tutuşturdu. Odadan çıkan dumanları fark eden anne Dilek K., oğlu S.'yide alarak kendisini güçlükle dışarı attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hem bina dışından hem de içeriden müdahale etti. Yangın, evin diğer odalarına sıçramadan söndürüldü. Olayda, ev eşyaları büyük zarar gördü.

Anne ve çocuğunun olayı yara almadan atlatması ise büyük şans olarak değerlendirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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MEHMET 15 saat önce

Kardeşim bu suriyelilere ateşin çok tehlikeli bir şey olduğu ve herşeyi yakaıp kül edebilecegi anlatılmalı..

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