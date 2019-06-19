Kuaförler, Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda ter döktüler

2015 yılından itibaren birçok meslek dalında zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi Kuaförlük ve Güzellik Uzmanı sınavı Elbistan’da yapıldı.

Uzman Kuaför Nalan Tekçe’nin gözetiminde yapılan Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi Kuaförlük sınavına Elbistan’da 5’i bayan, 11’i erkek toplam 16 kuaför ve güzellik uzmanı katıldı.

Yeterlilik sınavına katılan bay bayan kuaför ve güzellik uzmanları, kamera ile kayıt yapılan sınavda önce eslekleri ile ilgili soruları cevaplandırdılar, daha sonra da tıraş ve cansız manken üzerinde boyama işlemleri yaptılar.

Sınavda başarılı olan bay bayan kuaför ve güzellik uzmanları, uluslararası geçerliliği olan belge ile kendi işyerlerini açabilecekler.







