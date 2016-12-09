KSÜ’lü genç mühendis adayları, tanışma toplantısında bir araya geldi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrenciler, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen tanışma ve tanıtım toplantısında bir araya geldi.

KSÜ Senem Ayşe Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Yılmaz yaptı.







EMO Gaziantep Şubesi Başkanı İslim Arıkan ise, oda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verirken özellikle EMO öğrenci komisyonu EMO Genç’in işleyişi hakkında mühendis adaylarını bilgilendirdi. EMO Kahramanmaraş İl Temsilcisi Bahattin Uylukçu da mühendislik öğrencilerine iş yaşamına atılırken mühendislik bilgisinin yanı sıra liderlik, iş güvenliği ve işletmecilik konularında da kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Toplantıda EMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Sağlam da kısa bir selamlama konuşması yaparak toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından EMO Gaziantep Şubesi 8 ve 9. dönem başkanlıklarını yürüten Elektrik ve Elektronik Mühendisi-Sanayici Halil Uğur, mezuniyet sonrası kariyer olanakları, güncel enerji politikaları, iş hayatında karşılaşılan zorluklar ve başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler konularını içeren bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. “Hayata hazır olma konusunda çok büyük sıkıntılarımız var” diyen Uğur, “İşi bilmeniz için işin mutfağına girmeniz gerekir” dedi.

“Okul, bizi hayata değil sınavlara hazırlıyor; okul hayatı ile hayat okulu arasında büyük fark var” şeklinde konuşan Uğur, öğrencilere başarılı bir meslek yaşamı için donanımlı olmaları gerektiğini hatırlattı. Genç mühendis adaylarına seslenen Uğur, “Yabancı dil öğrenin; ikinci bir yabancı diliniz de olsun. Programlama dillerini öğrenin, sosyal becerilerinizi geliştirin, stajlarınızı doğru şekilde yapın, üniversite kulüplerine üye olun ve sosyal medyayı bilinçli şekilde kullanın” tavsiyelerinde bulundu.

Sunumların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden tanışma toplantısı, verilen kokteyl ile son buldu.



