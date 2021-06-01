KSÜ’deki su ürünleri bölümü YÖK tarafından kapatıldı

KSÜ Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Murat Büyükçapar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kapatma kararının tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Kapatılma kararını yanlış bulan KSÜ Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Murat Büyükçapar, “Bölümümüz Ziraat Fakültesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biri. Bölümümüzün kurulduğu tarih 27 yılı bulmuştur. Kahramanmaraş su ürünleri bakımından, su potansiyeli bakımından ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri, tabiri caizse Kahramanmaraş su cenneti, aynı zamanda alabalık yetiştiriciliğinde lokomotif bir şehir. YÖK’ün bize gönderdiği kapatılma kararında 2 tane sebep sunuldu. Birincisi kamu zararına yol açtığımız, ikincisi öğrencisi hiç olmayan bölümler kategorisine sokulduğumuz için kapatıldığımız bize bildirildi. Ama bunun yanında bizim TUBİTAK, AB projelerimiz ve diğer projelerimizle birlikte yaklaşık 25 milyon liralık şuanda projeyi yürütmekteyiz biz. Bu projelerin bir kısmı kurumumuza kurum hissesi olarak aktarılmakta. Bunun dışında biz yılda yaklaşık 50 bin TL’lik tesislerimize alabalık üretimi gerçekleştirerek, bu parayı üniversitemizin döner sermayesine aktarmaktayız” dedi.

Kapatılma sebeplerinden biri olan kamu maliyesine zararın geçersiz olduğunu dile getiren Büyükçapar, sözlerini, “Bütün sıkıntı yukardan alınan kararların, aşağıya araziye inilmeden, araştırılmadan alınması maalesef mağduriyet oluşturmaktadır. Özellikle bu bölümün kapatılması Kahramanmaraş için bir mağduriyet oluşturmaktadır. Biz kapatılma kararının tekrar gözden geçirilmesi YÖK tarafından gerekmektedir. Kapatılma kararının iptali için Kahramanmaraş milletvekillerimizden destek beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.