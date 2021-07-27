KSÜ’de tekstil mühendisliğini tercih edenlere asgari ücret kadar burs

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, ATHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz, KMTSO temsilcileri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Rehberlik Araştırma Merkezlerinden öğretmenlerin katılımlarıyla Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

Tekstil sektöründe ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş’ın iplik üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlatan Rektör Can, tekstilde ülke olarak belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için nitelikli tekstil mühendisi yetiştirmenin önemine vurgu yaparak, tekstil sektörünün iş gücünün yetiştirilmesinde ilk ve en önemli basamak olan eğitim döneminin desteklenmesinin sektöre pozitif yansımalarının olacağını ifade etti.

Üniversite olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını artırmak için sektör temsilcileriyle yakın ilişki ve işbirlikleri yürüttüklerini belirten Rektör Can, “Öğrencilerimizi piyasanın beklentileri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda yetiştiriyoruz ve öğrencilerimizin istihdam edildiği ölçüde kendimizi başarılı addediyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Rektör Can konuşmasını yapılan burs desteklerinin tekstil sektörünün gelişimine katkı sağlaması temennisiyle tamamladı.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz ise toplantının amacının 2023’te 5 milyar lira ihracat hedeflenen tekstil sektörünün eğitim ayağının desteklenmesi olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Korkmaz ve KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölümümü mezunu Mertcan Korkmaz tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yasemin Korkmaz tekstilin tarihçesi ve Türkiye’de tekstil sektörünün güncel durumu ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgiler verdi. Türkiye’de önemli ölçüde tekstil mühendisi ihtiyacının bulunduğunu belirten Prof. Dr. Korkmaz, tekstil mühendislerinin çalışma alanlarından bahsetti.

Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Balsuyu ise 2019 yılında verilmeye başlanan burs programına ilişkin bilgiler verdi.

Öğrencilerin üniversiteye girişte başarı sıralamasının tekstil mühendisliği için ilk 80 bin içerisinde olması, ilk 5 tercihinden birinin “Tekstil Mühendisliği” olması ve bu tercihlerinden birine yerleşmiş olması şartıyla burstan yararlanabileceğini belirten Balsuyu, bursun devamı için her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olması gerektiğini söyledi.

Bursun hazırlık bölümü olan tekstil mühendisliği bölümlerinde 5 yıl, hazırlık olmayan bölümlerde ise 4 yıl boyunca verildiğini söyleyen Balsuyu, ilk 20 Bin içerisinde yer alan öğrencilere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarında, 20 bin ile 50 bin arasında yer alan öğrencilere net asgari ücretin yüzde 70’i tutarında, 50 bin ile 80 bin arasında yer alan öğrencilere ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında burs verileceğini belirtti.

Öğrencinin bölümü başarıyla tamamlanması durumunda sektörde çalışma taahhüdünde bulunulması gerektiğini belirten Balsuyu bursun eğitim dönemi olan 9 ay boyunca ödeneceğini söyledi.

Balsuyu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının da KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü ilk 15 tercihi arasında tercih ederek yerleşen ve kesin kayıt yaptıran ilk 10 öğrenciye ayrıca 500 TL burs vereceğini söyledi.