KSÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı akredite oldu

KSÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalının başvurusu üzerine, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu 29 Kasım 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunca belirlenen Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitimi ile ilgili koşulları karşılayan KSÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına 5 yıl geçerli olan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesinin eğitim kalitesini daha yukarıya taşımada önemli bir aşama olan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alan Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalının bu başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk başta olmak üzere anabilim dalı öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi yönetimi ve emeği geçen herkesi tebrik eden Rektör Can, yapılan her işte kaliteyi yakalama ve sürdürmenin önemine vurgu yaparak başarılı çalışmaların devamını diledi.



