KSÜ Teknokent’ten özel yazılımla 1 saniyede koronavirüsü teşhisi

Gaziantep Milletvekili, Anestezi Doktoru Ali Muhittin Taşdoğan’ın koordinatörlüğünde, Radyolog Murat Yüce ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ahmet Rıza Şahin tarafından uzmanlık altyapısı tasarlanan yapay zekâ uygulaması, Mert Solkıran ve Veysel Altay tarafından Kahramanmaraş Teknokent’te faaliyet gösteren Marka-Sci bünyesinde çalışır hale getirildi.

Akciğer tomografilerinin seri şekilde taranıp yeni tip koronavirüsün daha hızlı tespit edilmesini amaçlayan "yapay zeka ile radyoloji görüntüleme" yazılımı binlerce normal akciğer tomografisi ile Ankara, İstanbul ve İzmir'den ulaşılabilen kovid pozitif tomografi bulguları, bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda yapay zeka uygulamasına aktarıldı. Kahramanmaraş Teknokent’te çalışır hale getirilen uygulama hakkında sistemi geliştiren uzmanlar, tomografi sonuçlarının 1 saniyede okunarak yüzde 99,76 isabet oranıyla tanı koymada radyoloji uzmanlarının iş yükünün önemli ölçüde hafifletileceğini belirttiler.

Koronavirüsle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çeken Kahramanmaraş Teknokent’te çalışan bilim insanları, yapay zekâ uygulamasının geliştirilmesinde katkı sağlayan KSÜ Rektörü ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Niyazi Can’a, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş’e ve Teknokent çalışanlarına teşekkürlerini ifade ettiler.

Konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemiz Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde yapay zeka destekli geliştirilen bu uygulama radyoloji uzmanlarına tanı koymada yardımcı olmakta, sonuçları çok hızlı bir şekilde vermektedir. Doğrulama testini hızlı bir şekilde yaparak hastalığı hemen teşhis eden bu yazılımla birlikte yaşanan zaman kayıpları ortadan kalkacaktır. Bilindiği gibi Kovid-19 salgınının teşhisinde hız, çok büyük bir önem arz etmektedir. Yapılan testler bazı durumlarda uzun süreler almaktadır. Bu süreçte hastalardaki test sonucu pozitif ise bir an önce izole edilip tedaviye başlanılması gerekir; değilse hastanede bekleme süresi hem hasta, hem de hastane için istenmeyen bir durumdur. İşte bu uygulama, özellikle laboratuar imkanlarının kısıtlı olduğu yerlerde tomografi kullanılarak hastanın virüse enfekte olup olmadığını hızlı bir şekilde tespit etmekte, temas oranlarını da azaltmaktadır. Dolayısıyla bu sistemin Kovid-19 ile mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş de yapay zekanın dünyada artık birçok alanda kullanılmaya başlandığını, tıp alanında kullanılmasıyla da sağlık açısından büyük kolaylıklar elde edilebileceğini belirterek Teknokent bünyesinde gerçekleştirdikleri bu çalışmadan dolayı bilim ekibine teşekkür etti.

Uygulamayı geliştiren bilim ekibi üyelerinden KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıza Şahin ise geliştirdikleri bu uygulama ile doktorların yükünün büyük oranda azalacağını ifade ederek, “Yapay zeka zeminine oturtarak uyguladığımız bu sistem şu anda 0,24 saniyede yüzde 99.76 oranında doğru sonucu veriyor. Dünyadaki benzer uygulamalara baktığımızda bu hızda bu oranda doğru sonucu veren en iyi sistemin bizim geliştirdiğimiz sistem olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.









