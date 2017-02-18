Kreşin çatısında çıkan yangın korkuttu

Elbistan’da kreş ve gündüz bakımevi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayın, hafta sonunda meydana gelmesi ve çocukların bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Yangın saat 15.45 sıralarında fark edildi. Ceyhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Can Sokak’ta bulunan kreş ve gündüz bakım evinin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kreşin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye bildirdi. Yangın ihbarının alınması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı çatıdaki kiremitleri açarak dıştan, bir kısmı da içeriden yangına müdahale etti. Yangın, binayı sarmadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

