Kovid-19’la mücadelede araçlara ücretsiz dezenfeksiyon

Elbistan’da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belediye tarafından araçların dezenfeksiyonu için özel bir çalışma başlatıldı. Elbistan Belediyesi ve Performans Garaj adlı oto yıkama firması ile birlikte hayata geçirilen bu hizmet kapsamında binek araç sahipleri, 1 haftalık süre içerisinde araçlarının dezenfeksiyonlarını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplum sağlığını korumaya yönelik olarak bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere ilçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptık. Yine bu süreçte halkımıza ücretsiz olarak dağıtılmak üzere tıbbi maske üretimine başladık. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde virüsün yayılmaması için gereken hassasiyeti en üst düzeyde sergiliyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz” denildi.

Pandemi sürecinde araçların dezenfeksiyonun da önem kazanan bir diğer husus olduğuna değinilen açıklamada, “Şimdi de salgın nedeniyle kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte, vatandaşlarımızın sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla bu yeni hizmetimizi başlatıyoruz. Vatandaşlarımız, binek araçlarını Kümbet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet veren Performans Garaj isimli işyerinde 3-10 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak dezenfeksiyon işleminden geçirebilecekler” ifadeleri kullanıldı.



