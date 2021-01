Kösebalan ve Yıkansız geçen gazeteciler günü

Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkıyor. Medyanın önemi geçmişten bu güne önemini kaybetmezken Türkiye’nin 4’üncü kuvveti basın sektöründe halkın bilgiye ulaşabilmesi için büyük çaba ve gayretler sarf eden basın mensupları büyük bir yük omuzluyor.

Kahramanmaraş’ta basın sektörüne uzun yıllar boyunca emek veren ve yakalandığı hastalığına yenik düşerek 2019 yılında hayatını kaybeden Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi ile beyin kanaması nedeniyle 2020 yılında yaşamını yitiren Lütfi Yıkan’ın yokluğu basın camiasında derin bir yara bıraktı. Yoklukları her alanda fark edilen basının sevilen ismi Ömer Kösebalaban ve Lüffi Yıkan’ı geride bırakılan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yad eden Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, merhum gazetecilere başsağlığı dileyerek bu özel günde onları unutmadığını belirtti. Merhum basın mensuplarını sadece bu özel günlerde değil, her zaman hatırlayacağını ifade eden Başkan Deveboynu, “ İlkeli yayıncılığı ile babasından devraldığı Yeşil Afşin Gazetesi imtiyaz sahipliği görevini başarıyla yürüten Ömer Kösebalan’ı aramızdan ayrıldığı günden bu yana her mecrada yad ediyoruz. Aynı şekilde aylar önce aramızdan ayrılan basına uzun yıllar emek veren Lütfi Yıkan’sız geçen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü geride bırakmanın burukluğunu yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır diliyorum. Bu önemli isim her zaman kalbimizde yaşayacak” dedi.