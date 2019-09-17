Kösebalaban, son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve üç çocuk babası olan Ömer Kösebalaban, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Acıbadem Kayseri Hastanesinde tedavi görüyordu. Duayen Gazeteci Kösebalaban, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamayarak vefat etti. 44 yaşında yaşamını yitiren Ömer Kösebalaban'ın vefatı ailesi ve sevenleri başta olmak üzere basın camiasını derinden üzdü.

Kahramanmaraş ve Afşin'de gazeteciliğin önemli temsilcilerinden usta Gazeteci Ömer Kösebalaban'ın cenazesinde, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere meslektaşları, siyasiler, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş son görevlerini yapmak için bir araya geldi. Merhum Kösebalaban'ın ağabeyleri Avukat Fatih Kösebalaban, Öğretim Görevlisi Hasan Kösebalaban ve kardeşi Mali Müşavir Selçuk Kösebalaban ile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

2009-2014 yılları arasında Kahramanmaraş İl Genel Meclis Üyesi görevinde bulunan, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban'ın cenaze namazı öğle namazının ardından Ulu Cami’inde kılındı. Kösebalaban'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardında asri mezarlığındaki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, merhum Kösebalaban yakınları ile Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Afşin MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Yeşilkaynak, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, İYİ Parti Afşin İlçe Başkanı Mehmet Taşkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Afşin Sağlık Yüksek Okulu Genel Sekreteri Nusret Karataş, Afşin Baro Temsilcisi Avukat Mehmet Turan, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ahmet Yener, Kahramanmaraş Basın İlan Kurumu İl Müdürü Abid Vanlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KMBGC) Başkanı Arslan Deveboynu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yüzbaşıoğlu, Ökkeş Saatçi ve Serdar Erdoğanyılmaz, Erol Öner, Elbistanın Sesi Gazetesi’nin kurucusu Mehmet Göçer, Elbistan Kaynarca ve Elbistan'ın Sesi Gazetesinin yönetim kurulu üyeleri, Hasan, Ahmet ve Himmet Göçer ile kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.







