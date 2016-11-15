“Koruyucu aileler birer şefkat kahramanıdır”

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne düzenlenen ve 6 hafta süren, 1. Kademe Koruyucu Aile Eğitimini tamamlayan 17 aile için sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. Ruhan Özkan ile İl Jandarma Komutan eşi Gökşen Alper de katıldı.

Sertifika töreninde açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Sertpolat, “Bu günler; uzun yıllardır hep görmeyi arzu ettiğimiz, sizlerin çocuklarımıza sahip çıkmasıyla güzel bir tablonun oluşmasına vesile olması açısından değer verdiğimiz bir gün. Olayın sayısal boyutu değil, niteliği bizim için anlamlı kılıyor” dedi.

Konuşmasına, “5 bin çocuk bakanlığımızca koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirilmiştir. Bu süreçte en başarılı olan illerimizden bir tanesi de Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüdür. Bununla her zaman övündük, bu övüncümüz şehrimiz insanları adınadır” diyen Sertpolat, şöyle konuştu:

“Koruyucu ailelik aslında bir şefkat kahramanlığıdır. Çocuk yuvalarında her çocuk bakım personellerine erkek ise baba, kadın ise anne diyordu. Çocuk yuvaları bir şefkat yuvası idi, koruyucu aileler ise bunun çok çok üstünde bir fedakârlıktır. Bu hizmetlerin devam ettirilmesi, geliştirilmesi için çalışmaktayız. Umarız ki yatılı kuruluşları hiçbir zaman tekrar açmak zorunda kalmayız. Bu model güzel bir model bu kahramanların her zaman bulunmasını temenni ederim.”

Sertifika töreninde konuşma yapan Dr. Ruhan Özkan ise, “Toplumun temel taşları ailedir. Tıpkı bir duvar gibi ailenin temelini de sağlam bir şekilde atarsak, bu ailelerden oluşacak toplumumuzda bir o kadar güçlü olacaktır. Her türlü tazyik ve saldırıya karşı daima dimdik ayakta duracaktır” dedi.

Dr. Ruhan Özkan konuşmasına, “Ailenin en hassas varlıkları çocuklarımızdır. Bizler anne baba olarak onları en iyi şekilde yetiştirmek için çaba sarf etmekteyiz. Bazen aile bütünlükleri bozulmakta ancak, bu aşamada çocuklarımıza devletimiz sahip çıkarak onları koruma altına almaktadır. İşte bu durumda gündeme koruyucu aile kavramı gelmiş oluyor. Öz ailelerinde almaları gereken sıcaklığı bu ailelerimiz vermektedir. Görüştüğümüz koruyucu ailelerin 3-4 öz çocuğu varken onların yanına bu sıcak yuvayı paylaşmak için bu çocuklardan almaları, gönül işinden başka bir şey değildir” diyerek, sözlerini tamamladı.

Program sonunda, eğitimini başarı ile tamamlayan 17 koruyucu aileye sertifikaları takdim edildi.



