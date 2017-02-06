Korunma ve bakım altında bulunan çocuklara karne hediyesi

Aile ve Sosyal Politikalar Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde koruma ve bakım altında bulunan ve eğitim-öğretim dönemi sonunda başarılı olan çocuklara, geleneksel hale gelen ödül töreni ile hediyeleri verildi.

Çamlıca Restoranda düzenlenen programa; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Dr. Ruhan Özkan ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin eşi Nahide İnci de katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Sertpolat, programda yaptığı konuşmada, teşriflerinden dolayı Özkan ve İnci’ye teşekkür etti.

Sertpolat, yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı bu başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim” dedi. Sertpolat, üstün başarılarından dolayı Rubil Kocakaya ve Kübra Delikanlı’yı tebrik etti.