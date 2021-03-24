Koruma Kurulu’ndan eski hükümlülere sertifika

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’nın mart ayı olağan toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkan Vekili Seçkin Gözükara ile kurul üyelerinin katılımıyla Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı başkanlığında yapıldı.

Suçtan zarar gören mağdurlar ile eski hükümlülerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Koruma Kurulu’nun mart ayı toplantısında 2 eski hükümlünün yardım talebi görüşüldü. Toplantıda başvuru dosyalarının incelenmesinin ardından önümüzdeki dönemde eski hükümlülere yönelik olarak uygulanacak istihdam ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Koruma Kurulu Başkanlığınca eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik olarak 2020 Kasım ayında başlatılan argon kaynakçılığı kursunu başarı ile tamamlayan 7 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, eski hükümlülerin topluma kazandırılmaları, iş sahibi olmaları adına meslek kurslarına katılarak meslek öğrenmeleri ve sonunda sertifika almalarının önemine vurgu yaptı. Kaymakam Demir, eski hükümlülere en kısa zamanda iş sahibi olmaları temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ise, Koruma Kurulu’nun, hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, varsa sosyal problemlerinin çözülmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere toplandığını söyledi.

Koruma Kurulu’nun, yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesi anlamında önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Başsavcı Ormancı, “Bu amaçla eski hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümüne katkı sunmaya çalışıyoruz. Böylece dışlanmadan topluma ve iş hayatına kazandırılmasına vesile oluyoruz. Geçen kasım ayında da buna yönelik argon kaynakçılığı kursu açmıştık. Bugün, bu kursu başarıyla bitirenlere sertifikalarını dağıttık. Argon kaynakçılığı kursuna katkı veren başta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy olmak üzere, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, İş-Kur Hizmet Merkezi Müdürlüğüne ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.