Koruma Kurulu, 2016’nın son toplantısını yaptı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu’nun 2016 yılı son toplantısı yapıldı.

Kurul üyesi ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz’ün ev sahipliğinde Küçükler Ocakbaşı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlık etti.

İlçedeki resmi kurumların amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda bir önceki olağan Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda eski hükümlülere yapılan çalışmalar hakkında kurula, Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Memet Aslan tarafından sunum yapıldı. Ayrıca, toplantıda eski hükümlülerden gelen 2 adet başvuru dosyası da görüşüldü.

Toplantıda başvuru dosyalarının incelenmesinin ardından önümüzdeki yılda denetimli serbestlikten yararlanacaklar ve eski hükümlülere yönelik olarak uygulanacak istihdam ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya başkanlık yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, kurulun, cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, varsa psikolojik ve sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere toplandığına dikkat çekti. Emre, toplantı ile Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu’nun çalışmalarını daha verimli bir hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kurul üyeleri, toplantıya ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Elbistan Temsilcisi İbrahim Alagöz’e teşekkür ettiler.



