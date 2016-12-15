Korucu ve hasta vatandaşı, Büyükşehir ekipleri kurtardı

Ekinözü ilçesinde mahsur kalan korucular ile bir hasta vatandaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Ekinözü ilçesine bağlı Demirlik Mahallesi’nde yaşayan hasta bir vatandaş, gece saatlerinde rahatsızlığı artında hastaneye götürülmek istendi. Ancak, yoğun tipi vatandaşların ilerlemesine engel oldu. Vatandaşlar, hemen durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’a ve Ekinözü Belediyesi’ne iletti. Ekipler, yoğun tipi ile mücadele ederek vatandaşa ulaştı. Hacınınoğlu bölgesinde bekletilen sağlık ekipleri tarafından sağ salim hastaneye kaldırılan hasta vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.