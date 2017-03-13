Korucu sayısının arttırılmasını talep ettiler

Ekinözü ilçesine bağlı mahallelerde görevlendirilmek üzere alınacak ilana başvuran ancak güvenlik korucusu olamayan adaylar, emekli güvenlik korucularının çocuklarına tanınan benzer bir hakkın kendilerine verilmesini talep ettiler.

Korucu adayları, bazı mahallelere verilen güvenlik korucusu kontenjanlarının da az olduğunu savunarak, yeniden alım yapılmasını istediler.

Ekinözü ilçe merkezi ve 11 mahallede toplam 154 güvenlik korucusunun alım süreci tamamlandı. Sınavı kazanan güvenlik korucuları, ilçe merkezi, Alişar, Ataköy, Demirlik, Gaziler, Kabaktepe, Kandil, Kürtül, Ortaören, Soysallı, Türkmenler ve Yeniköy Mahallelerinde görev yapmak üzere hazırlıklarına başladı.

Sınavı geçtiğini ancak, güvenlik korucusu olamadıklarını iddia eden bazı adaylar da emekli güvenlik korucularının çocuklarına tanınan özel hakkın kendilerini mağdur ettiğini savundular. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ekinözü İlçe Başkanı Tahsin Çiçek’le birlikte MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir’i ziyaret eden korucu adayları, burada bir basın açıklaması yaptı.

Güvenlik korucusu adayları adına konuşan sözcüler, “Korucu alımı var dendi. Mülakata katıldık. Sporda başarı elde ettik. Sporu geçemeyen kişileri elediler. Ancak onları tekrar çağırdılar ve silah verdiler. Biz dışarıda kaldık. MHP Elbistan Teşkilatına geldik ve durumumuzu anlattık. Gereken neyse onun yapılmasını istiyoruz. Korucu çocuklarına KHK ile özel bir hak tanındı. Korucu çocuklarına özel bir kanun çıkıyor da diğer vatandaşların suçu nedir? Bize de onlar gibi bir hak versinler. Biz de iş sahibi olalım. Biz bu ülkenin insanı değil miyiz? Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızdan bu durumun düzeltilmesini istiyorum” şeklinde konuştular.

Sözcüler, bazı mahallelere sadece 3 kişilik kontenjan ayrılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Ekinözü ilçesinin Kandil Mahallesi’nin Kayapa mezrasında 3 tane silah verildi. 2’si emekliydi diğeri de dışarıdan alındı. Diğer köylere 10-15 silah verilirken oraya 3 tane verdiler. Orası bir de baraj bölgesi olmasına rağmen. Derdimizi ve sorunumuzu anlatacak bir mevki makam bulamadık. MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’na geldik. MHP Ekinözü İlçe Başkanımız da bizimle geldi. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz Türk vatandaşıyız, Türk halkıyız” cümlelerini kullandılar.

Ekinözülü güvenlik korucusu adayları, daha sonra MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir’le istişarelerde bulundular.



