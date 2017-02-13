Korucu olmak için ter döktüler

Terör örgütleri ile mücadele etmek üzere Elbistan’a bağlı 4 mahallede görev yapacak 37 güvenlik korucusundan biri olmak isteyen 87 aday, spor testlerinde ter döktü.

Türkiye genelinde emeklilik ve diğer nedenlerle azalan güvenlik korucusu sayılarını takviye etmek amacıyla alım yapılacak.

Elbistan’a bağlı 4 mahallede görev yapmak üzere toplam 37 güvenlik korucusu alımı yapılacak. Elbistan’a bağlı Akbayır 10, İncecik 8, Çalış 11 ve Karahasanuşağı Mahallesi’nde de 8 güvenlik korucusu görevlendirilecek. Başvuru süresinin dolmasının ardından Elbistan’a bağlı mahallelerde görev yapacak güvenlik korucuları için düzenlenen spor testleri, Çeçenistan Caddesi ile Pınarbaşı mesire alanında yapıldı. Toplam 87 aday, korucu olabilmek için birbirleri ile kıyasıya yarışırken, kar altında koşarak dereceye girmeye çalıştılar.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas ile görevlilerin nezaretinde yapılan isim kontrolünün ardından korucu adayları 3 kilometrelik bir koşu testine tabii tutuldu. Çeçenistan Caddesi’nden Pınarbaşı mesire alanına kadar koşan korucu adayları, kendilerine tanınan sürede parkuru tamamlamak için büyük uğraş verdi. Pınarbaşı mesire alanına ulaşan adaylar, burada da mekik ve şınav testinden geçmek için çaba gösterdi. Performansları tek tek kaydedilen korucu adaylarının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.



