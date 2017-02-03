Korucu adayları hastaneye koştu

Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta güvenlik korucusu açığının kapatılması amacıyla alınacağı duyurulan 230 kişilik listede yer almak isteyen vatandaşlar, hastaneye akın ederek, istenen belgeler arasında yer alan sağlık raporu alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular.

Güvenlik korucusu sayılarını takviye etmek amacıyla güvenlik korucusu alımı yapılacağının açıklanmasının ardından yüzlerce vatandaş, korucu olabilmek için yarışa girdi. Korucu olabilmek için ön sağlık raporu almak isteyen adaylar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Sabah erken saatlerde hastaneye gelen adaylar, raporlarını aldıktan sonra diğer işlemler ve evrakları yaptırabilmek için ilgili kurumların yolunu tuttu.

Güvenlik korucusu alımlarıyla ilgili ilanlar, kaymakamlıklar aracılığıyla yayımlanmaya başladı. Elbistan, Ekinözü ve Nurhak Kaymakamlıkları, ilçelerine ait mülki sınırlar içerisinde kalan yerleşim yerlerinde görevlendirilecek güvenlik korucusu sayısı 230 olarak açıklandı. Elbistan’a bağlı 3 mahallede görev yapmak üzere toplam 37 güvenlik korucusu alımı yapılacak. Elbistan’a bağlı Akbayır 10, İncecik 8, Çalış 11 ve Karahasanuşağı Mahallesi’nde de 8 güvenlik korucusu görevlendirilecek.

Ekinözü ilçe merkezi ve 11 mahallede toplam 154 güvenlik korucusu alımı yapılacak. Alınacak güvenlik korucuları, ilçe merkezi, Alişar, Ataköy, Demirlik, Gaziler, Kabaktepe, Kandil, Kürtül, Ortaören, Soysallı, Türkmenler ve Yeniköy Mahallelerinde görev yapacak. Nurhak ilçesinde görevlendirilecek güvenlik korucusu sayısı ise 39 olarak açıklandı. Alınacak güvenlik korucuları, Kullar, Karşıyaka, Tatlar ve Yeni Mahalle’de görevlendirilecek. Kullar ve Karşıyaka Mahallelerinde 6, Tatlar ve Yeni Mahallede ise toplam 31 güvenlik korucusu görev yapacak.

Ekinözü ve Nurhak ilçelerini kapsayan güvenlik korucusu alımlarıyla ilgili başvurular, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İlçe Jandarma Komutanlıklarına yapılabilecek. Elbistan’da ise başvurular, 9 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylardan başvuru için; dilekçe, diploma, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği, askerlik durum belgesi, 6 adet fotoğraf ve sabıka kaydı belgesi istenecek.



