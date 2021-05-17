Koronavirüsü 50 saniyede tespit eden yapay zekaya Elbistanlı imzası

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından toraks bilgisayarlı tomografide (BT) kullanılmak üzere geliştirilen yapay zeka yazılımı ile akciğerdeki koronavirüs (Covid-19) tutulumu 50 saniyede yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edilebilecek.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, milli yapay zeka yazılımı ile ilgili olarak, “Geliştirilen yazılımla şu anda 50 saniye civarında yüzde 95 doğruluk payıyla, çekildiği anda hastada Covid'e ait pozitif bulguların olduğunu bize bildiren, doktora önceden bir rapor veren, doktoru uyaran bir sistemi geliştirmeyi başardık" bilgisini verdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden dan 8, Sabancı Üniversitesinden 5 kişinin projede emeği bulunduğunu belirten Kızılkılıç, "Buradaki asıl amaç, hastaya hızlı tanı koymak, doğru tanı koymak, doğru tanıyı hasta bazında, hastayı özelleştirmiş bir tanı şeklinde koymak. O nedenle bundan sonra da bu yazılımlar daha geliştirilebilir, akciğerde kanser taramaları, nodül taramaları için, mamografilerde meme kanserlerinde kullanılabilir. Bütün bu yazılımlarla yapılmaya çalışılan şey, hastalara doğru tanıyı daha hızlı şekilde koymak" diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu Yeşilyurt ise, İÜC ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünün kendilerine ortak bir fikirle gelmeleri üzerine birlikte çalışmaya başladıklarını, 8-9 ay gibi bir sürede de bu sistemi geliştirdiklerini aktardı.

Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cesur Samancı da bu önemli yapay zeka yazılımının geliştiren ekibin içinde yer alıyor.

Yazılımın tamamen yerli ve milli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Samancı, hastalara tomografi odasından çıkmadan Covid teşhisi konmaya imkan sunduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Samancı, “Bu yazılım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK Metroloji Enstitüsü’nün ortaklaşa geliştirdiği milli bir yapay zeka yazılım. Tomografi çekildikten 50 saniye içersinde uyarı veriyor. Hasta daha tomografi odasından çıkmadan anında Covid tanısı alabiliyor. Böylece çok erken tedavi yapılabiliyor. Akciğer tümörü için çekilen bir tomografide bile Covid’i tespit edebiliyor. Covid bulgusu akciğerlerde milimetrik alanlarda bile olsa bu yazılım sayesinde bunu tespit edebiliriz. Covid şüphesi bulunduğunda yazılım bize kırmızı renkle uyarı veriyor. Bu yazılımın bizim için avantajı zamanlama. Çok hızlı ve yüzde 95 gibi bir doğrulukla bizlere gösterebiliyor. Tamamen yerli ve milli bir yazılım” ifadelerini kullandı.