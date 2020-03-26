Aslen Elbistan’a bağlı Sevdilli Mahallesi’nden olan ve uzun süredir İngiltere’nin başkenti Londra’da taksicilik yapan 49 yaşındaki Hacı Ali Doğuş’a bir süre önce koronavirüs teşhisi kondu. Doğuş, Homerton Hospital’de tedavi altına alındı. 10 günden beri tedavi gören Doğuş, öğleden sonra doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan Doğuş’un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Koronavirüse yakalanan Elbistanlı gurbetçi hayatını kaybetti
İngiltere’de taksicilik yapan Hacı Ali Doğuş isimli gurbetçi, 10 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
26 Mart 2020 Perşembe 17:56
Aslen Elbistan’a bağlı Sevdilli Mahallesi’nden olan ve uzun süredir İngiltere’nin başkenti Londra’da taksicilik yapan 49 yaşındaki Hacı Ali Doğuş’a bir süre önce koronavirüs teşhisi kondu. Doğuş, Homerton Hospital’de tedavi altına alındı. 10 günden beri tedavi gören Doğuş, öğleden sonra doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.