Koronavirüse karşı KSÜ’den ilaç çalışması

Küresel bir sorun halini alan Kovid-19’a karşı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında çalışan Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Çiçek tarafından bir çalışma başlatıldı. Çiçek’in “Doğal Bileşiklerden Elde Edilmiş Yeni Nesil Anti-Viral Bir Ajan Olan Nacshıvır (FIXCOVID) SARS-Cov-2 ile Enfekte Akciğer Hücrelerinde ACE-2 ve Renin-Angiotensin (RAS) Mekanizması Aracılığıyla Gösterdiği Teröpatik Etkinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi” adlı çalışması, Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenerek yürürlüğe girdi.

Bu araştırmada, doğal bir bileşik olan Nacshıvır’in, Kovid-19 enfeksiyonunun neden olduğu ağır akut solunum yetmezliği tablosu üzerine sitotoksik, antiviral ve teröpatik etkisi ile moleküler etki mekanizmasının invitro enfekte hücre kültürü ortamında ortaya çıkarılması amaçlanıyor. “New Age COVID-19, SARS, HBV and Influenza Anti-Virus (NACSHIVIR)”, Glycyrrhiza glabra ekstresi, Alpinia officinarum özü, Thymus serpyllum suyu özü, Syzygium aromaticum özü, Hypericum perforatum suyu, Vitis vinifera özü, Urtica angustifolia özü, Mentha arvensis suyu gibi bitkisel özlü ajanlardan yapılmaktadır. Bu bitkilerin her birinin anti-viral, anti-tümöral, anti-bakteriyal etkilerinin yanı sıra endotel, kan hücreleri, anjiyogenez, hücresel proliferasyon, vasküler dinamik ve hücre mediatörleri üzerinde bir etkisi vardır.

Üniversite tarafından BAP aracılığıyla desteklenen bu projenin 4 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje başarıya ulaştığı takdirde Kovid-19 hastalığı için kullanılabilecek bir ilaç elde edilecek.