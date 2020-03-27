Koronavirüse karşı denetim ve eğitim seferberliği başladı

Kahramanmaraş genelinde gıda işletmelerinde alınan koronavirüs tedbirleri denetlendi. Bu kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren denetimlere ek olarak işletmeler hem bilgilendirildi hem de denetlendi.

Kahramanmaraş’taki tedbirler çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri, maske, bone ve eldivenli bir şekilde market, gıda üretim ve tüketim yerleri şarküteri gibi işletmelerde alınması gereken hijyenik önlemlere ilişkin bilgilendirme denetimleri gerçekleştirmeye başladı.

Bilgilendirme denetimlerinde, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan ve istiflenen ürünler kontrol edilerek, reyon sorumlularının kılık kıyafet kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde ise Kahramanmaraş İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeler için hazırladıkları gıda işletmelerinde koronavirüs için alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıtarak, işletmelerin bu broşürleri asmalarını ve broşürde yer alan ikazlara uymalarını istedi.

Bilgilendirme tarzında başlanan denetimlerde, gıda satan işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığına, kişisel hijyene dikkat edip etmediklerine bakıldı.











