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Koronavirüs vakaları hız kesmiyor

Elbistan’da, düğün ve kına töreni kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artışın hız kesmediği, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki verilere yansıdı.

Koronavirüs vakaları hız kesmiyor
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Elbistan’da 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetin ardından artan koronavirüs vakalarına, düğün, nişan ve kına gibi törenlerde tedbirlere uyulmaması da eklenince korkulan oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in de dikkati çektiği tedbirlere uyulmadan yapılan kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, vaka sayılarının arttığı Temmuz ayı ortalarından bugüne kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son dönemdeki vakalarda virüse yakalananlar arasında genç ve orta yaş grubu vatandaşların yoğunlukta olduğu öğrenilirken, hastaların Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri de devam ediyor.  

Elbistan’daki vaka sayısının arttığı, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında da net bir şekilde görülebiliyor. Pozitif vakaların ve risk düzeyinin gösterildiği uygulamada, ilçe merkezinin büyük bölümü, ‘yüksek riskli’ alan olarak gösteriliyor. Kırsal mahallerde ise Karaelbistan’daki vaka sayılarının yoğunluğunun devam ettiği görülüyor.

Vaka sayılarındaki artışın, vatandaşların rehavete kapılarak özellikle maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamaları sonucu yaşandığı değerlendiriliyor. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Elbistan’da vatandaşların büyük çoğunluğunun maskesini takmadığı ya da çenesinde taşıdığı da gözlerden kaçmıyor. Düğün, nişan ve kına gibi organizasyonlarda da tedbirlerin göz ardı edilmesi, vaka sayılarının artmasında tuz biber oldu.

 

“2M 1T” kuralına uyun hatırlatması

 

Bilim Kurulu, ülke genelinde 1000’in altına düşen vaka sayısının daha da azaltılması için maske, mesafe ve temizlikten oluşan “2M 1T” kuralına uyulmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.


Yerel Manşetler
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Koronavirüs Vakaları Hız Kesmiyor
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Bu akıl kimin??? 2 hafta önce

Vatandaş cahilin zir cahili iken devletin tedbirleri bırakması ve sorumluluğu vatandaşa atması ne ile izah edilebilir??? Neden bir an önce düğünlere yasak gelmiyor??? Neden düğün yapılıyor?? Düğün yapanlar bu bencilliginizin sebebi nedir???

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Muhammed 1 hafta önce

Maske takma oranı çok düşük kolluk kuvvetleri çarşıda geziyor kendilerinde dahi maske yok ve maske olmayan insanlara sadece ricada bulunuyorlar.Pazar esnafı kesinlikle maske takmıyor zabıta denetimi yok,çarşı esnafı market çalışanları kısaca kimse maske takmadığı gibi maskesiz girilmez yazısını asmalarına rağmen heryere maskesiz girmek serbest kısaca cezai müeyyide yok dolayısıyla kurallara uyan yok tek çare hijyen ve maske özellikle maske herkes için şart ayrıca filyasyon kapsamında olan insanlar kul hakkı için sokağa çıkmasınlar zira görüyoruz kaçak olarak sokaktalar.

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Esra’ya 1 hafta önce

Elbistan’da sadece nikah yapılıp gidilmez insanlarımıza önce göbek attırmak gerekiyor yoksa evlenmiş sayılmıyor. Düğünü yapan bir pişman yapmayan bin pişman. Koronadan mı korkalım yoksa dedikodudan mı bilemez hale geldik.

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Mahir 2 hafta önce

Bk var düğünsüz nikah yapsanız ölürmüşsünüz.

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Cevdet 2 hafta önce

Sorumsuzca geziyorlar.Hele o bayanlar carşiyi isgal etmisler amacsiz geziyorlar.Aksam o parklarin hali ne kendilerini dısari atiyorlar.

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vatandaş 2 hafta önce

nolucu ki! bir şey olmaza devam.

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Mehmet 2 hafta önce

Bu korona bitmez elbistan da çünkü santral çalıştı hava ve su kirleniyor 26.07.2020 saat 02.34.cezavi üstü resmen sis bulutu kokudan durulmuyor duyan varsa. Ama gözleri var görmez kulakları var duymaz kalbleri parayla mühürlenmiş artık onların kimsenin sağlığı umurunda olmaz.

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Vatandaş 2 hafta önce

DÜĞÜN SALONLARI , kahvehaneler , DERSHANELER, kurslar , ... o kadar çok etmen var ki

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