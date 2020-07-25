Koronavirüs vakaları hız kesmiyor

Elbistan’da 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinin getirdiği rehavetin ardından artan koronavirüs vakalarına, düğün, nişan ve kına gibi törenlerde tedbirlere uyulmaması da eklenince korkulan oldu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in de dikkati çektiği tedbirlere uyulmadan yapılan kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, vaka sayılarının arttığı Temmuz ayı ortalarından bugüne kadar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son dönemdeki vakalarda virüse yakalananlar arasında genç ve orta yaş grubu vatandaşların yoğunlukta olduğu öğrenilirken, hastaların Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri de devam ediyor.

Elbistan’daki vaka sayısının arttığı, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında da net bir şekilde görülebiliyor. Pozitif vakaların ve risk düzeyinin gösterildiği uygulamada, ilçe merkezinin büyük bölümü, ‘yüksek riskli’ alan olarak gösteriliyor. Kırsal mahallerde ise Karaelbistan’daki vaka sayılarının yoğunluğunun devam ettiği görülüyor.

Vaka sayılarındaki artışın, vatandaşların rehavete kapılarak özellikle maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamaları sonucu yaşandığı değerlendiriliyor. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Elbistan’da vatandaşların büyük çoğunluğunun maskesini takmadığı ya da çenesinde taşıdığı da gözlerden kaçmıyor. Düğün, nişan ve kına gibi organizasyonlarda da tedbirlerin göz ardı edilmesi, vaka sayılarının artmasında tuz biber oldu.

“2M 1T” kuralına uyun hatırlatması

Bilim Kurulu, ülke genelinde 1000’in altına düşen vaka sayısının daha da azaltılması için maske, mesafe ve temizlikten oluşan “2M 1T” kuralına uyulmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.





