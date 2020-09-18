Koronavirüs testleri Elbistan’da yapılmaya başlanıyor

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılacak testler sayesinde sonuçların daha kısa sürede alınacağını söyledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ali Nuri Öksüz’le yaptıkları görüşmenin ardından Kovid-19 testlerinin ilçede yapılması için gerekli altyapı hazırlıklarına başlandığının bilgisini verdi.

Testlerin ekim ayı itibariyle yapılmaya başlanmasını hedeflediklerini kaydeden Kaymakam Demir, Elbistan’ın bu noktada çevre ilçelere de hizmet verebileceğini vurguladı.

Koronavirüs testlerinde sonucun kısa sürede alınmasının pozitif vakaların tespiti ve pandemi ile mücadelede çok büyük önem arz ettiğini bildiren Kaymakam Demir, “Kovid-19 vakalarının teşhis edilmesine yönelik test hizmetleri, önümüzdeki günlerde Elbistan’da da verilmeye başlayacak. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğümüzün, bakanlığımız nezdindeki girişimleri sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’nde koronavirüs testleri yapılacak. Şuanda son hazırlıklar yapılıyor. Gerekli altyapının ekim ayı başında bitirilmesi hedefleniyor. Test işlemlerinin ilçemizde yapılmasıyla birlikte sonuçlar daha kısa sürede belli olacak. Bu sayede Kovid-19 pandemisiyle mücadelemiz daha hızlı olarak sürdürülebilecek” dedi.

Kaymakam Demir, “Bilindiği gibi daha önceleri bu testler il merkezine gönderiliyordu. Yoğunluk nedeniyle sonuçların alınması sürecini kısaltmak adına ilçemizde testlerin yapılacak olması büyük bir adım. Kaymakamlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Sadece Elbistan’a değil çevre ilçelere de hizmet verecek kapasitede bir çalışma olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak vatandaşlara seslenen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Sağlık çalışanlarımız, virüsle mücadelede canla başla görev yapıyor. Bizler ve başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm birimlerimiz sahada. Pandemi sürecinde vaka sayılarını düşürmek ve vatandaşlarımızı salgından korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak halkımızdan da özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin almış tedbirlere ve uyarılara çok dikkat etmelerini bir kez daha rica ediyoruz. Bu süreç sadece devletimizin değil topyekun bir mücadele ile üstesinden gelinecek bir süreç” şeklinde konuştu.