Koronavirüs tedbirlerine yenileri eklendi

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla il genelindeki uygulamalara ek olarak ilave tedbirler aldı.

Buna göre, salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda, kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak gerekli adli işlemlerin başlatılması mutlak surette sağlanacak. Belediyelerce şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonu işlemleri tamamlanacak.

Koronavirüs salgını ile mücadelede risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00-10.00 saatleri ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaması kısıtlaması ile akşam 15.00'ten sonra sebze/meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanması uygulamasına devam edilecek.

Vatandaşların apartman/konut/siteleri içindeki park/bahçe vb. ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bir arada bulunulması sonucunu doğuran komşu, eş dost/akraba toplanmalarına müsaade edilmeyecek.

İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve PTT şubelerinde yüz yüze yürütülen her türlü iş ve işlemlerde vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulama kodu istenmesine, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin işlem ve başvuruları kabul edilecek.

Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği halde kuruma/kuruluşa geldiği tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve suç duyurusunda bulunulmasına devam edilecek.

Kaymakamlıklarca vaka sayılarının arttığı mahallerde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve bu bölgelerde belediyelerce uyarı yazıları asılacak. Kaymakamlıklarca vaka sayılarının arttığı mahallelerde gerekiyorsa sokak, apartman ve hane bazlı karantina uygulamalarına geçilecek. Cenazeden sonra taziyelerin devam etmesine izin verilmeyecek. Covid-19 testi veren bütün vatandaşlar, sonuçları açıklanıncaya kadar durumu PCR pozitif gibi kendini izole edecek.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem uygulanacak ve toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacak.