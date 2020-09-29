Koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere faaliyeti durdurma cezası

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantı sonucunda, koronavirüs (Covid­19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Alınan karar doğrultusunda; mahalle ve işyeri denetim ekiplerince işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına yönelik aykırılığın durumuna göre, hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı yapılacak. İkinci ihlalde ise para cezası kesilecek. İşyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçlarının, vatandaşların sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası verilecek.

Alınan kararlar, kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülecek.