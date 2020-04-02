Koronavirüs tedbirlerine uymayan 49 kişiye cezai işlem uygulandı

Kahramanmaraş Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aldığı tedbirlere yenilerini eklemişti. Bu kapsamda; diğer illerden ya da ilçelerden gelen kişilerden 14 gün boyunca evde kendini izole edeceğine dair taahhütname alınması kararlaştırılmıştı. Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve/veya toplu halde gezmeleri de yasaklandı. Ayrıca çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda/özel sektörde idari izinlilerin, zaruri haller dışında dışarı çıkmasına da yasak getirilmişti.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Alınan idari tedbirlere uymayan 49 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 392’şer TL idari para cezası kesildi.

Aynı kararlar doğrultusunda da toplam 18 kişiden de 14 günlük karantina uygulamasında kalacaklarına dair taahhütname alındı.

Vatandaşların sağlığının korunması ve Kovid-19 salgının yayılmasının önlenmesi kapsamındaki bu tür denetim ve uygulamaların artarak devam edeceği bildirildi.