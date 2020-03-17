Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmalar ertelendi

Elbistan Adliyesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Binanın tamamı da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Elbistan Adliyesi’nde, koronavirüs önlemleri kapsamında bazı duruşmalar da ertelendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

Elbistan Adliyesi’nde de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar ile acil dosyaların duruşmaları görülecek.