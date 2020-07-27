Koronavirüs tedbirleri görüşüldü

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Demir, tüm vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalarını bir kez daha vurguladı.

Toplantıya Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ile hastane yetkilileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki artan koronavirüs sayıları masaya yatırıldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

Toplantıda, salgının yayılmasını önleme noktasında kamu görevlilerinin en üst düzeyde çalışma yaptığını belirten Kaymakam Demir, bu konuda da vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.

İlçedeki Kovid-19 vakalarında, toplu törenlerde kurallara uymaması ve sosyal hareketliliğin fazlalaşması sonucunda artış gözlemlendiğini kaydeden Kaymakam Demir, “Vaka sayılarındaki bu artış, İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir. Filyasyon ekiplerimiz, hassasiyetle gerekli bütün saha çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Kaymakam Demir, “Bu toplantımızdaki asıl amacımız, vaka sayılarının değerlendirilmesi ve tedbirlerin bir kez daha görüşülmesidir. Kovid-19 vakalarının artmasının ana sebepleri arasında özellikle düğün, kına ve nişan gibi törenler başta olmak üzere yaz ayları ile birlikte sosyal hareketliliğin artmasının olduğunu değerlendiriyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak bu konuda ve tedbirler noktasında en üst düzey koordinasyonla hareket ediyoruz Ancak vakaların önüne geçilmesi noktasında en önemli görev vatandaşımıza düşüyor. Pandemi sürecinin başından itibaren gerek bakanlıklarımız gerekse de Bilim Kurulu üyeleri, sosyal mesafe, maske ve hijyenin önemine vurgu yapıyor. Bizler de Elbistanlı hemşerilerimizden maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uymaları ricasında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tedbirlere uyulmasının önemini katbekat artırdığını vurgulayan Kaymakam Demir, “Kurban Bayramı’na yaklaşıyoruz. Pandemi ile ilgili olarak tedbirlerin önemi, bu bayram daha da artıyor. Kurban kesiminden bayram ziyaretlerine kadar hassasiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Bayram ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse açık havada yapılmalı, maske ve mesafe korunmalı, bu sırada el öpme, sarılma, temas ile yeme içme olmamalı, yemek davetleri yapılmamalı ve davetlere katılmamalı. Çok dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Riski minimuma indirmek ve toplumumuzun sağlığı için her bir ferdimiz üzerine düşeni mutlaka yapmalı” ifadelerini kullandı.

Rehavetin yol açacağı kötü sonuçlarla karşılaşmak istemediklerinin altını çizen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Sürecin başından beri verdiğimiz çabaların ve emeklerin boşa gitmemesi için tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.





