Koronavirüs takibi için ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Hayat Eve Sığar uygulaması ile koronavirüs temaslısı olan, tanısı koyulan ancak belirtiler olmadığı için ya da hafif semptomlar gösterdiği için evde izolasyonuna karar verilen vatandaşların takibi yapılmaya başlandı. Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde, evinizin bulunduğu bölgede koronavirüs riske haritası ve evde izolasyon bilgileri öğrenilebiliyor. Uygulamayla koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek amacıyla pozitif vakaların daha verimli takip edilmesi sağlanacak. Uygulamayı indirenler harita üzerinden hastalığın yoğun olarak görüldüğü riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarılacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması sayesinde koronavirüs tam anlamıyla dijital takibe alınmış olacak. Uygulama ile evde izolasyonda olması gereken koronavirüs vakalarının izolasyon kurallarına uyup uymadığı adım adım izlenebilecek; henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkan verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak. Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. Tüm bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ülke genelindeki güncel vaka sayılarını da uygulama üzerinden görmek mümkün olacak.

Vatandaşlar, "Ailem" bölümü üzerinden ise ailesindeki yaşlı, risk grubu bireyler veya çocuklarının durumunu takip etmek istedikleri takdirde, ilgili kişinin de uygulamayı yükleyip uygulama üzerinden onay vermesiyle, bu kişiyi de listesine ekleyerek konum bilgileri, bulunduğu bölgelere göre risk yoğunluğunu görebilecek ve yakınını uyarabilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilecek.





