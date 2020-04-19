banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Koronavirüs takibi için ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların takibini gerçekleştirmek için enfekte risk yoğunluğu haritası, sağlık bilgileri gibi bilgileri içeren ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması geliştirildi.

Koronavirüs takibi için ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Hayat Eve Sığar uygulaması ile koronavirüs temaslısı olan, tanısı koyulan ancak belirtiler olmadığı için ya da hafif semptomlar gösterdiği için evde izolasyonuna karar verilen vatandaşların takibi yapılmaya başlandı. Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde, evinizin bulunduğu bölgede koronavirüs riske haritası ve evde izolasyon bilgileri öğrenilebiliyor. Uygulamayla koronavirüs salgınını kontrol altına alabilmek amacıyla pozitif vakaların daha verimli takip edilmesi sağlanacak. Uygulamayı indirenler harita üzerinden hastalığın yoğun olarak görüldüğü riskli bölgelere yaklaşıldığında uyarılacak.

"Hayat Eve Sığar" uygulaması sayesinde koronavirüs tam anlamıyla dijital takibe alınmış olacak. Uygulama ile evde izolasyonda olması gereken koronavirüs vakalarının izolasyon kurallarına uyup uymadığı adım adım izlenebilecek; henüz hastalıkla karşılaşmamış vatandaşların ise harita üzerinden riskli bölgeleri anlık olarak görmesine imkan verilerek oralardan uzak durmaları sağlanacak. Evde takip edilen pozitif vakaların ise dışarı çıktığı an telefonuna uyarı gelecek, gerekirse emniyet güçleri devreye girebilecek. Tüm bunlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ülke genelindeki güncel vaka sayılarını da uygulama üzerinden görmek mümkün olacak.

Vatandaşlar, "Ailem" bölümü üzerinden ise ailesindeki yaşlı, risk grubu bireyler veya çocuklarının durumunu takip etmek istedikleri takdirde, ilgili kişinin de uygulamayı yükleyip uygulama üzerinden onay vermesiyle, bu kişiyi de listesine ekleyerek konum bilgileri, bulunduğu bölgelere göre risk yoğunluğunu görebilecek ve yakınını uyarabilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için ise telefonunuza bir kod gönderilecek.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Takibi Için ‘Hayat Eve Sığar’ Mobil Uygulaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.