Koronavirüs spekülasyonu çiftçinin ekmeği ile oynuyor

Bu yöndeki haberlerin, kend ile rini mağdur ettiğini belirten çiftçiler, ‘Her siyah çekirdek Çin’den gelmiyor’ diyerek duruma tepki gösterirken, sektörün önde gelen temsilcilerinden Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım ise, bu konudaki spekülasyonların çiftçinin ekmeği ile oynadığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı Çin'den gelen siyah ay çekirdeğinin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Çin’den ithal edilen ay çekirdekleri, limanlarda bekletiliyor. Bu süreçte, Çin’den ithal edilen siyah ay çekirdeği ile ülkede üretilen ürünün birbiri ile karıştırılması, çiftçilerin ve sektördeki firma yetkililerinin tepkisi ile karşılaştı.

Beyaz ay çekirdeğinin anavatanı olarak bilinen Elbistan’da, bu ürüne olan rağbetin düşmesi sonucunda geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin dönüm alanda siyah ay çekirdeği ekimi yapıldı. Elbistan’da üretilen siyah ay çekirdeği, kalitesi ile iç ve dış piyasada önemli bir pay sahibi oldu. Ancak, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını, bu yıl da ekim alanının artmasına kesin gözüyle bakılan siyah ay çekirdeği üreticisini endişeye sevk etti.

‘Siyah altın’ olarak nitelendirdikleri ay çekirdeğinin, Elbistan’ın kendi topraklarında üretildiğini belirten çiftçiler, “ Son günlerde basında ve medyadaki koronavirüs haberlerinde Çin’den gelen siyah ay çekirdeği anlatılıyor. Her siyah ay çekirdeği Çin'den gelmiyor. Ülkemizin ihtiyacı olan siyah ay çekirdeğinin büyük kısmını yine bizim çiftçimiz üretiyor. Binlerce çiftçi, bu ürüne bel bağlamış durumda. İki farklı ürünü aynıymış gibi göstermek çiftçiler olarak bizleri üzüyor ve mağdur ediyor. Tüketicinin kafasını karıştıracak söylemlerden uzak durulması gerekiyor. Kendi topraklarımızda bu ürünü ne kadar çok üretirsek dışa bağımlığımız da bir o kadar azalacak. İnşallah bu yıl özellikle Elbistan’da olmak üzere siyah ay çekirdeği ekimi alanının artacağını düşünüyoruz. Çiftçimiz, bu tür spekülasyonlara kulak asmadan ekim yapacak inşallah. Yeter ki; Çin’den gelen çekirdekle bizim ürettiğimiz ürünler karıştırılmasın” şeklinde konuştular.

Aybaklar Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yıldırım da, virüsün tarım ürünlerinde barınmayacağının altını çizdi.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 90 bin ton siyah ay çekirdeği ile 30 bin tonluk ihracatını ülke içindeki üretimden karşılama hedeflerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Geçtiğimiz yıl ihtiyacımız olan bu miktarın yüzde 50’ye yakını ülkemiz çiftçisi tarafından üretildi” dedi.

Yıldırım, “Türkiye’nin çerezlik ay çekirdeği ihtiyacı 90 bin ton civarında. 30 bin ihracatımız var. Siyah ay çekirdeği, genelde Çin’den ithal ediliyordu. Son yıllarda firmamızın girişimleri ile Elbistan ve Afşin bölgesinde deneme ekimleri yapmıştık. Geçtiğimiz yıl da da deneme ekimleri başarılı olunca 18 bin dönüm alana siyah ay çekirdeği ekimi yapıldı. Hem verim hem de kalite yönünden çiftçimiz güzel bir ürün elde etti. Bu yılla ilgili de çalışmalarımız sürerken Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, siyah ay çekirdeği ithalatında bazı sıkıntıların yaşanmasına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı Çin'den gelen siyah ay çekirdeğinin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Bu durum tüketicide de ister istemez bir endişeye sebep oldu. Ancak bilinenin aksine virüs tarım ürünlerinde barınmaz” ifadelerini kullandı.

Çeşitli basın kuruluşlarında, doğru olmayan ve araştırılmadan yapılmış haberlerin üreticiye ve tüccara zarar verecek boyutlara ulaştığını dile getiren Yıldırım, “Türkiye’de bu yıl 400 bin dekar siyah ay çekirdeği ekimi hedefi var. Bu da 120 bin ton üretim demek. Yani hem iç piyasanın ihtiyacının hem de ihracatın tamamının ülkemiz çiftçisi tarafından üretilmesi anlamına geliyor. Ancak, son dönemde bazı basın yayın organlarında bilinçsiz ve bilgi eksikliği olan haberler yayınlanıyor. Basın yayın üreticimize ve tüccarımıza zarar veriyor. Bu gelişmeler, hem çiftçimizi hem de sektördeki firmaları doğrudan etkiliyor. Biz, bu tür spekülatif haberlere kulak tıkayarak bu yıl ihtiyacımız olan siyah ay çekirdeğini ülkemizde üretmenin çabası içerisinde olacağız. Farkında olmadan çiftçinin ekmeği ile oynayan bu çevrelere karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.