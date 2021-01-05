Koronavirüs risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Elbistan’da günlük pozitif hasta ile hastanede tedavi gören kişi sayısındaki azalış, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar Uygulaması’na yansıdı. 2020 Eylül ayını, koronavirüs kaynaklı ölümler ve pozitif vaka sayıları yönünden endişe verici rakamların yaşandığı Elbistan’da, özellikle Kasım ayı ile birilikte düşüşe geçti. Korkutan seviyelere ulaşan vaka sayıları ve ölümlerdeki düşüş, Aralık ayında daha da belirgin bir hale geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan yoğunluk haritası, ilçedeki 3 aylık pozitif hasta sayılarının düştüğünün en büyük göstergesi oldu. Günlük üç haneli rakamların görüldüğü vaka sayıları, tek haneli rakamlara doğru ciddi şekilde düştü. Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Covidli hasta sayısı da azaldı. Ülke genelinde son 1,5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirlerin ilçeye yansıması olarak değerlendirilen bu durumun devam etmesinin ise, vatandaşların da bu tedbirleri göz ardı ettiğinde ne tür olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınacağı yönündeki farkındalığı sürdürmelerine bağlı olduğu belirtiliyor.

Koronavirüsle mücadele başarının, rehavete kapılmadan tedbirlere tam uyumdan geçtiği vurgulanıyor.