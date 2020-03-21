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Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapmak da yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapmak da yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapmak da yasaklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı; vatandaşların "evde kalın" çağrısına uymayarak park ve mesire alanlarına akın etmesi nedeniyle, bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler giderek artıyor. Yetkililerin "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın edince Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuyla ilgili, " Milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde mangal yakılması yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.


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