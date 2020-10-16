Koronavirüs, ilkokul öğretmenini hayattan kopardı

Elbistan TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda görev yapan 45 yaşındaki öğretmen, yakalandığı koronavirüsün pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda yaklaşık 10 yıldır görev yapan Mevlüt Sağ, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağır olan Sağ, Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi. Bir süredir entübe şekilde yoğun bakımda tedavi gören eğitim neferi Mevlüt Sağ, virüsle olan savaşını kazanamayarak yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası olan Sağ’ın vefat haberi, ailesi ve sevenleri ile öğrencileri başta olmak üzere, meslektaşlarını ve milli eğitim camiasını yasa boğdu.