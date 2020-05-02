Koronavirüs hastası, sunulan hizmete video ile teşekkür etti

Elbistan Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Adil Dal adlı vatandaş, kendisine ve diğer hastalara verilen değeri, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile anlattı.

Tedavi sürecinde ihtiyacı olan her şeyin devlet tarafından karşılandığını belirten Dal, kaldığı tek kişilik odanın özelliklerini anlattığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ederek, “Seni doğuran ananın ellerini öpeyim” dedi.

Bölgenin en kapsamlı sağlık yatırımlarından biri olan Elbistan Devlet Hastanesi, koronavirüs sürecinde sadece Elbistan’dan değil çevre ilçelerden gelen hastaların da tedavi merkezi oldu. Oluşturulan enfeksiyon polikliniğine ek olarak bazı servisler de boşaltılarak koronavirüs teşhisi konulan hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı. Hastaların tedavileri, tek kişilik ve odalarda devam ederken diğer tüm ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanıyor. Hastalar ise hem kendilerine sunulan bu hizmetten hem de sağlıklarına kavuşmaları için gösterilen fedakarlık karşısında memnuniyetlerini dile getirmek için farklı yollara başvuruyor.

Adil Dal isimli hasta da; tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgi ve özel hizmete, sosyal medya hesabından çektiği video ile teşekkür etti.

Devletin kendileri için her şeyi seferber ettiğini vurgulayan Dal, temizlik ve hijyen noktasında üst düzey hizmet aldıklarının altını çizdi.

Dal, “Şuanda virüse yakalandım. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeyim. Şuanda bizlere bakılan yerleri görün. Odamızda her şeyimiz var. Ve her şeyimiz devlet tarafımızdan karşılanıyor. Dolabımız dolu. Daha ne yapsın bu devlet. Çarşaflarımız tertemiz. İki günde bir temizleniyor. Günlük 3 tane temizlikçi var. Yemeklerimiz süper. Devletimizden ve özellikle Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimize dil uzatanların dili kökten kopsun inşallah” dedi.

‘Bütün Türkiye Cumhuriyeti’ne sesleniyorum; böyle bir devlet duyulmamıştır, görülmemiştir’ diyen Adil Dal, “Sayın Cumhurbaşkanım; inşallah sesimi duyarsın. Önceleri şahsınıza kızıyordum. Anlamadan bilmeden. Birkaç densizin yanında size karşı cephe almıştım. Şimdi ise özür diliyorum. Allah senden razı olsun. Seni doğuran ananın ellerini öpeyim. Şükürler olsun; yavaş yavaş sağlığım düzeliyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti’ne sesleniyorum; böyle bir devlet duyulmamıştır, görülmemiştir. Devletimizin kıymetini ve değerini bilin” ifadelerini kullandı.



