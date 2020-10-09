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Koronalı baba oğlunu kapı camının arkasından sevebiliyor

Elbistan’da koronavirüse yakalandıktan sonra evinin odasında karantinada kalan baba ile 1 yaşındaki oğlunu sadece kapıdaki buzlu camın ardından sevebiliyor.

Koronalı baba oğlunu kapı camının arkasından sevebiliyor
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Covid-19’a yakalandıktan sonra tedavisine evde devam edilen özel bir şirkette görev yapan Levent Kekeç, eşi ve 1 yaşındaki oğlundan ayrı olarak evinin bir odasında karantinaya girdi. Karantina sürecinde oğluna hastalığı bulaştırma riski nedeniyle odadan dışarı çıkmayan baba Kekeç, 1 yaşındaki oğlu Mehmet Ege'yle kapı camının arkasından hasret gideriyor. 1 yaşındaki Mehmet Ege, camın önüne gelerek babasının el hareketlerine karşılık veriyor.

Oğlunu camın arkasından sevmek zorunda kalmanın zorluğunu anlatan baba Kekeç, “İnşallah sağlığıma kavuştuktan sonra ailem başta olmak üzere tüm herkesin bu salgından korunması için daha ciddi bir savaş vereceğim. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyorum” dedi.


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Koronalı Baba Oğlunu Kapı Camının Arkasından Sevebiliyor
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