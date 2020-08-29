Korona tedbirlerine uyulmayan düğüne 82 bin 350 lira ceza kesildi

Koronayla halay çekenlere ders gibi ceza

Afşin’de yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 39 kişiye toplam 82 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Sorumsuzluk ve alınan tedbirlere uyulmaması, beraberinde vaka sayılarının da ciddi şekilde artmasına neden oluyor. Sokakta maskesiz dolaşanlar, karantinada olması gerekirken evden çıkanlar, düğünlerde halay çekenlerin ya da sosyal mesafe kuralına uymayanların omuz verdiği virüsün, Elbistan’da yayılmadığı nokta neredeyse kalmadı. Temmuz ayı başından beri tırmanışa geçen pozitif vaka sayıları, her geçen gün artarak toplum sağlığı yönünden ciddi risk oluşturmaya başladı. Elbistan, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar Uygulaması’nda yüksek riskin yayıldığını gösteren kırmızı rengin hakim olduğu şehirler arasında yer aldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki hastalara ek olarak, birçok pozitif vaka da evlerinde tedavi görmeye başladı.

Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uyulmadığı ortamlardan alıyor. Özellikle de düğün, nişan ve kına gibi toplu organizasyonlarda maske ve mesafe kurallarına uyulmaması, hastalığa davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen her gün yaptığı tedbirlere uyalım açıklamalarına ek olarak, “Virüs, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı değil. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayarak; virüsü birbirimize bulaştıran bizleriz. Günlük hayatımızı, virüsün yayılma fırsatlarına karşı kontrollü yaşayalım. Risklere çözüm arayalım” cümleleri ile virüsü hafife alanlara sesleniyor. Yetkililerin ‘maske pazı bandı değildir’ uyarısını kulak arkası edenler ve koronayla halay çekenlerin örnekleri ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Elbistan’da da mevcut. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda onlarca kişi, virüsü unutup halay çekiyor.

Bu şekilde davranarak hem kendi hem de toplum sağlığını hiçe sayanlara ders gibi ceza yazıldığı haberi ise Afşin’den geldi. Afşin Kaymakamlığı, ilçede yapılan bir düğünde sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 39 kişiye toplam 82 bin 350 lira ceza kesti. İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde, 19 Ağustos akşamı yapılan düğünde, bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafe kurallarına uymadı. Kurallara uyulmayan düğünün görüntülerinin basında ve sosyal medyaya yansımasının ardından Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ve incelemeye alan jandarma ekipleri, düğünde maske takmayan 18 kişiye 900’er lira, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 21 kişiye de 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 82 bin 350 lira idari para cezası kesti.