Korona savaşçılarına teşekkür belgesi

Başhekim Yasım, virüsle mücadelenin en ön safında yer alan doktor ve personelleri tebrik ederek, “Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Covid-19 salgının önlenmesinde, pandeminin başından beri özveri ve kahramanca mücadele edenlerin başında sağlık personelleri geliyor. Korona savaşçıları, yüksek risk grubunda olsalar da en ön cephede yer almaya devam ediyor. Kullanmak zorunda oldukları özel giysiler ve bütün gün yüzlerinden çıkaramadıkları maskelerle hayat kurtarmanın gayesi içerisinde sevdiklerinden, ailelerinden uzak günler geçiren sağlıkçılar, aylardır kabusu yaşayan insanlığın hafızasında kendilerine minnettar kalacağı izler bırakıyor. Başkaların hayatını kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan sağlık neferlerinin bu mücadelesi, toplumun tamamınca takdirle karşılanıyor.

Salgının ülkemizdeki yayılımının artmasının ardından pandemi hastanesine dönüştürülen Elbistan Devlet Hastanesi’nde de canla başla görev yapan personellere, fedakarlıklarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Covid-19 servisi, yoğun bakım ve PCR laboratuarında görev yapan personelere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Başhekim Yasım, hastanede görevi doktorlar ve tüm personellerin Covid-19’a karşı büyük bir mücadele ve savaş verdiğini belirterek, “Arkadaşlarımız, aylardır bir nefer gibi gayret ve özveri ile çalışıyor. Yaşam savaşı veren hastaları kurtarmak ve onları sevdiklerine kavuşturmak için kendi canlarını bile düşünmeden çalışıyorlar. Onların bu çabası asla yadsınamaz. Arkadaşlarımızı bu üstün gayretleri dolayısıyla hak ettikleri teşekkür belgesiyle onurlandırmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu duyuyorum. Virüsle mücadelede yaşamını kaybeden doktor ve sağlık çalışanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.















