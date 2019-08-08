Korkmaz, “Final Kurs Merkezi büyük başarı elde etti”

Öğrencilerinin istedikleri bölümlere yerleştiklerini belirten Korkmaz, “2018-2019 YKS tercih sonuçları açıklandı. Bu tercih sonuçlarına göre kurs merkezimizde 19 öğrencimiz tıp fakültesine, 6 öğrencimiz diş hekimliğine, 11 öğrencimiz hukuk fakültesine, 34 öğrencimiz mimarlık ve mühendislik fakültesine, 5 öğrencimiz eczacılık fakültesine, 51 öğrencimiz öğretmenlik bölümlerine, 43 öğrencimiz hemşirelik ebelik ve acil tıp bölümlerine, 6 öğrencimiz diyetisyenlik bölümüne, 8 öğrencimiz PDR-psikoloji bölümlerine ve 62 öğrencimiz diğer bölümlere yerleşmiştir.

Elbistan birincisi olan öğrencimiz Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğine yerleşti; tercih sonuçları doğrultusunda yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Emeği geçen kurum öğretmenlerimize, Milli Eğitim camiasına, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.”

Yeni eğitim öğretim dönemi için kayıtlarının başladığını ifade eden Korkmaz, “2019-2020 eğitim öğretim yılı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi için öğrencilerimizi kurs merkezine bekleriz” dedi.