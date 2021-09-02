Köprüler yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı ulaşım yatırımları doğrultusunda planlanan köprü ve menfez çalışmaları birer birer tamamlıyor. Kısa süre önce Ekinözü ilçesinin Ambar Mahallesi’ndeki ekonomik ömrünü dolduran köprü yıkılmıştı. Mahallenin ana girişini sağlayan köprünün yerine 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip yeni bir köprü inşa edildi. Elbistan ilçesinin alabalık üretim merkezleri arasında bulunan Tapkırankale Mahallesi de yeni köprü kazandırılan adresler arasında yerini aldı. Ticari sevkiyatlar için sıklıkla kullanılan köprü, 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak şekilde tamamen yenilendi.

Toplamda yaklaşık 2,5 milyon TL yatırımla 3 ilçeye inşa edilen 4 yeni köprü, mahalleler arası ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.