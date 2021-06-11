Köprüde kaza: 3 yaralı

Olay, Söğütlü Çayı üzerindeki Şehit Ahmet Ece Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle köprünün Esentepe Mahallesi yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, köprünün diğer yönünü kullanmak zorunda kaldı. Esentepe Mahallesi’nden şehir merkezine doğru ilerleyen İbrahim Y. idaresindeki 27 Z 6101 plakalı hafif ticari araçla Ali Ö.’nün kullandığı 46 S 3086 plakalı minibüs çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisi ile köprünün demir korkuluklarına sıkıştı. Aynı yönde bisikleti ile ilerleyen bisiklet Süleyman S. de duramayarak kaza yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yolcu konumundaki Hüseyin Y. ve bisiklet sürücüsü Süleyman S. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprüde ulaşım durdu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikata başlandı.