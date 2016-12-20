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Köprübaşı Oto Yıkama’dan araç sahiplerine yıkama uyarısı

Ceyhan Mahallesi Hacıhaliller Sokak’ta hizmet veren Köprübaşı Oto Yıkama, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği ve dondurucu soğukların yaşandığı Elbistan’da, araçlarını yıkatan sürücüleri uyardı.

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Köprübaşı Oto Yıkama’dan araç sahiplerine yıkama uyarısı

Ceyhan Mahallesi Hacıhaliller Sokak’ta hizmet veren Köprübaşı Oto Yıkama, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği ve dondurucu soğukların yaşandığı Elbistan’da, araçlarını yıkatan sürücüleri uyardı.

Oto yıkamacısı Ahmet Kıyan, yıkama sonrası meydana gelen olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçların sıcak su ile yıkandıktan sonra, çok iyi kurutulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Araçların kaportaları soğuk kış günlerinde yollara dökülen tuzdan dolayı zarar görüyor. Aşırı buz ve dondan dolayı da araçların çamurluklarının arasına giren kar birikintileri donarak buz kütlesi halini alıyor. Şasi, kaporta ve lastikleri yollar üzerindeki tuzlar nedeniyle aşınmadan korumak için otomobilinizi düzenli olarak yıkayınız. Biz de oto yıkama servisimizde araçlarınızı sabah 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sıcak su ile yıkayıp, iyice kurutarak temizliyoruz.”

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