Köprübaşı Oto Yıkama’dan araç sahiplerine yıkama uyarısı

Ceyhan Mahallesi Hacıhaliller Sokak’ta hizmet veren Köprübaşı Oto Yıkama, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği ve dondurucu soğukların yaşandığı Elbistan’da, araçlarını yıkatan sürücüleri uyardı.

Oto yıkamacısı Ahmet Kıyan, yıkama sonrası meydana gelen olumsuz durumların önüne geçebilmek için araçların sıcak su ile yıkandıktan sonra, çok iyi kurutulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: