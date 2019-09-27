Köprübaşı Mahallesi’nde taziye yemeği geleneğine son veriliyor

Mahallenin ileri gelenleri ve vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler taziye sahiplerinin maddi ve manevi zorluk çektiği gerekçesiyle, "taziye yemeği" geleneğinin kaldırılmasını kararlaştırdıklarını belirten Köprübaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Cücük, bu çağrılarının karşılık bulduğunu söyledi.

Cenaze sahipleri tarafından verilen taziye yemeğinin dinen de uygun görülmediğini hatırlatan Cücük, söz konusu geleneğin bölgede kanayan bir yara haline geldiğini ifade ederek, "İnsanları, özellikte taziyesinin ilk gününde acısının yanında bir de yemek telaşına düşüren bu geleneğin kaldırılması için bir kampanya başlatmıştık. Kampanyamız, mahalle sakinlerimiz tarafından büyük bir destek gördü. Bu uygulamanın yanlış olduğu yönünde de din adamlarımızın açıklamaları var. Ancak, mahalle baskısı nedeniyle vatandaşlarımız cenazenin ilk günü yemek verme zorunluluğu içinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de ciddi külfet doğuran taziye yemeği vermek zorunda kalıyor. Cenaze sahiplerinin kendi üzüntülerini yaşaması için mahallemizde bu geleneği sonlandırmak istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.