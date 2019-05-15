Köpeklere saldıran tilkide kuduz şüphesi

Mahalledeki tüm kedi ve köpekler, kuduz hastalığına karşı aşılanırken mahallenin de 10 gün süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Akarca Mahallesi’ne inen tilki, 2 adet köpeğe saldırdı. Normalde yaşanmaması gereken olayın ardından tilkinin kuduz olabileceğini düşünen mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede mahalleye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, itlaf edilen tilki ve 2 köpeğin leşlerini mahalleden aldı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, tilki ve köpeklerden alınan numuneleri laboratuara göndererek tahlil sürecini başlattı. Mahalledeki tüm kedi ve köpekler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince aşılandı.

Aşılanan hayvanların gözlem altında tutulacağı ve laboratuara gönderilen numunelerin sonuçlarına göre mahallede karantina ilan edilip edilmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Kuduz nedir?

Genel olarak hasta hayvanların ısırması sonucu bulaşan, beyin iltihaplanmasına yol açarak ölümle sonuçlanan bir virüs hastalığıdır. Kuduz hayvanın yol açtığı yara yerindeki sinirler yoluyla virüs beyine gider ve burada üreyerek çoğalmaya başlar. Bu süreç yavaş ilerlemektedir. Virüsün vücuda girişinden sonra hastalık belirtileri çıkana kadar geçen süreye kuluçka dönemi denir. Bu dönem ortalama 20 – 60 gün arasında değişmekle beraber, ısırık yerinin beyine yakınlığı, yaranın büyüklüğü ve yara yerinin sinirlerden zenginliğine bağlı olarak kuluçka süresi kısalabilir veya uzayabilir. 4–5 güne kadar kısalabilir veya bir yıla kadar uzayabilir.